La definizione e la soluzione di: Un natante della Finanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MOTOVEDETTA

Curiosità : Un natante della Finanza

solo nel 1877, in ragione degli alti costi di trasporto. Fu costruito un natante metallico di forma cilindrica, chiamato Cleopatra, ideato dall'ingegnere ... Significato motovedetta

motovedétta s. f. comp. di moto- e vedetta. – 1. Piccola nave veloce adibita ai servizî di polizia sul mare (repressione del contrabbando, ecc.), e anche a servizî di vigilanza, salvataggio e sim. M. guardacoste o costiera o litoranea, m. foranea, tipi di unità militari di varie dimensioni (sino a CATEGORIA: MILITARIA nautica. Finestra di approfondimento Tipi di imbarcazione - 1. Antiche: avviso; bireme; bissona; bombarda; brigantino; bucintoro; caracca; caravella; cocca; corvetta; drakar; dromone; feluca; fregata; ; monitore; moscone o pattino; motocannoniera; motolancia; motonave; motoscafo; motosilurante; motovedetta; nave alturiera, ammiraglia, a vapore, a vela, blindata, cisterna Definizione Treccani

