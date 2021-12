La definizione e la soluzione di: I mutui garantiti da un bene immobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPOTECARI

Curiosità : I mutui garantiti da un bene immobile

trasferiti direttamente al cliente). Il subprime è garantito da un'ipoteca su un bene, la casa, che è immobile, e non può essere sottratto ai creditori. Nonostante ... Significato ipotecari

Neologismi (2008) pesificare v. intr. Trasformare, convertire in pesos. ? Anche i risparmiatori nella stessa valuta, anche se non si sa ancora quando, mentre i debiti ipotecari fino a centomila dollari saranno «pesificati». Un’imposta sugli idrocarburi consentirà alle banche Definizione Treccani

Altre definizioni con mutui; garantiti; bene; immobile; Nei mutui può essere variabile o fisso; Attivati... come mutui ; Interessi sui prestiti in euro garantiti da titoli; bene fìci ottenuti con il riposo; Eliminarlo è un bene ; Deve cader... bene ; Togliere bene fici agli investitori; immobile per pigrizia; Pigro o immobile ; Garanzia su un bene immobile del debitore; Bloccata, immobile ; Cerca nelle Definizioni