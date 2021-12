La definizione e la soluzione di: E un motore di ricerca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOOGLE

Curiosità : E un motore di ricerca

tecnologie di Internet, un motore di ricerca (in inglese: search engine) è un sistema automatico che, su richiesta, analizza un insieme di dati (spesso ... Significato google

Neologismi (2012) googlista s. m. e f. Chi adopera abitualmente il motore di ricerca Google per cercare informazioni nella rete. ? Erano pronti a esprimere il proprio dissenso lungo le strade della canali con cui Google raccoglie quattrini (Google Chrome, Google Search, Gmail, YouTube ) e per consegnare ai dirigenti di Google una petizione firmata da 300 mila persone Definizione Treccani

