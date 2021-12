La definizione e la soluzione di: Lo è il motore ricco di HP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POTENTE

Curiosità : Lo e il motore ricco di HP

Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel, è un tipo di motore alternativo a combustione interna, alimentato a gasolio, che sfrutta il principio ... Significato potente

potènte agg. dal lat. potens -entis, part. pres. di posse armi, per mezzi economici. c. Per estens., di ciò che ha origine, proviene, deriva da persona potente: avere p. relazioni; vanta p. amicizie; ha avuto l’impiego per mezzo di una p potente po't?nte dal lat. potens -entis, part. pres. di posse 'potere'. - ¦ agg. 1. che ha grande potere e autorità: un politico p. autorevole, forte, importante, influente. debole, di scarso peso. 2. a. che mostra notevole forza fisica: cavallo p.; braccia, membra p. energico, forte, Definizione Treccani

Altre definizioni con motore; ricco; E un motore di ricerca; Le motore tte della Piaggio; Un noto motore di ricerca internet; La componente del motore in cui c'è il pistone; Un uomo ricco sfondato; ricco di polpa; Un sito Internet ricco di sezioni; Lo squisito e ricco stile Luigi XV; Cerca nelle Definizioni