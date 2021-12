La definizione e la soluzione di: Si morde per lo sdegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LABBRO

Curiosità : Si morde per lo sdegno

fiorentino. Dante ha trovato quindi ben cinque fiorentini in questa bolgia e lo sdegno per la mala fama di questi suoi concittadini gli farà pronunciare un'invettiva ... Significato labbro

labbro (ant. e poet. labro) s. m. lat. labrum, per lo più al plur. In alcune frasi che si riferiscono all’atto del mangiare, del bere, o al parlare, labbro (e labbra) indica in genere la bocca, e nell’uso i due vocaboli si alternano: accostare le CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA labbro ant. e poet. labro s. m. lat. labrum, per lo più al plur. pl. le labbra, nel sign. 1; i labbri, nel sign. 2. - 1. anat. a. boccale in genere: accostare le l. al bicchiere bocca. ? Locuz. prep.: fig., a fior di labbra a voce molto bassa: scuse pronunciate a fior di l. a mezza bocca. 2. estens Definizione Treccani

