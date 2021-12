La definizione e la soluzione di: La moglie del taverniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OSTESSA

Curiosità : La moglie del taverniere

Significato ostessa

ostéssa s. f. femm. di oste1. – Donna che gestisce un’osteria, o moglie di un oste: sul anno sarà abbrutita come i suoi clienti di oggi ( Claudio Magris ). ? Dim. ostessina, giovane ostessa: La cortese ostessina, che mi riconobbe, mi pose subito in un buon letto (L Definizione Treccani

