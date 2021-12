La definizione e la soluzione di: Misura 10 m per lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARA

Curiosità : Misura 10 m per lato

misura dell'area pari a 1 decametro quadrato (ovvero 100 metri quadrati) o 0,0001 chilometri quadrati, cioè all'area di un quadrato con lato lungo 10 ... Significato ara

ara1 s. f. dal lat. ara. – 1. Nell’antica Maria Vergin le mani (Carducci); anche in senso fig.: la verità ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche (Beccaria); La vostra tomba è un’a. (Leopardi). Estens., tempio ara s. f. dal lat. ara. - 1. archeol. tavola su cui venivano compiuti i sacrifici agli dèi altare. 2. lett. tavola riservata alla celebrazione della messa altare, mensa. Definizione Treccani

Altre definizioni con misura; lato; misura no la vista; L unità di misura che indica l efficacia della batteria; L unità di misura che indica l efficacia della batteria; L unità di misura della capienza di un bagagliaio; Tavolato da schermidori; Metà...del lato ; Il gergo parlato dai gangster; Un gusto spesso abbinato al cioccolato ; Cerca nelle Definizioni