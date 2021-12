La definizione e la soluzione di: Miami serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VICE

Curiosità : Miami serie TV

cercando la voce riguardante il film tratto dalla serie TV, vedi Miami Vice (film). Miami Vice è una serie televisiva statunitense, di genere poliziesco, ... Significato vice

vice- dal lat. vice, caso abl. del nome difettivo vicis «vicenda» (v. funzioni, e con esso talvolta si sostituisce. La grafia staccata (vice brigadiere, vice comandante, vice pretore, ecc.) tende a scomparire ma è ancora abbastanza frequente. Talora vice s. m. e f. uso sost. del pref. vice-, invar. - 1. chi è autorizzato a sostituire qualcuno in sua assenza burocr. facente funzione, sostituto, vicario. ? supplente. 2. chi è di grado immediatamente inferiore al capo sottocapo. Definizione Treccani

