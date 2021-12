La definizione e la soluzione di: Mezzo veloce della Marina Militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PATTUGLIATORE

Curiosità : Mezzo veloce della Marina Militare

con la sigla MAS era una piccola imbarcazione militare usata come mezzo d'assalto veloce dalla Regia Marina durante la prima e la seconda guerra mondiale ... Significato pattugliatore

pattugliatóre s. m. der. di pattugliare. – 1. (f. -trice) e alla perlustrazione di determinate zone. In partic.: p. marittimo (o assol. pattugliatore), unità navale di superficie di piccolo tonnellaggio (inferiore a 1500 tonn di CATEGORIA: MILITARIA – INDUSTRIA AERONAUTICA Definizione Treccani

