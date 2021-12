La definizione e la soluzione di: In mezzo ai contrafforti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AF

Curiosità : In mezzo ai contrafforti

l'orogenesi alpina interessò l'antico Massiccio Esperico alterando i suoi contrafforti, dando luogo alla formazione del Massiccio gallego-portoghese, dei Monti ... Significato af

AF ‹aèffe›. – In radiotecnica e in elettronica, simbolo, a seconda dei casi, di type='tag' score='2.5' df='None' uri='enciclopediaalta-frequenza'>alta frequenza o di audiofrequenza (per es. oscillatore AF, amplificatore AF). afforestamento af:oresta'mento s. m. o afforestazione af:oresta'tsjone s. f. der. di foresta, col pref. a-¹. - agr. impianto di un bosco rimboschimento. deforestazione, diboscamento. Definizione Treccani

