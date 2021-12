La definizione e la soluzione di: I metri superati soltanto da 14 cime sulla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTOMILA

Curiosità : I metri superati soltanto da 14 cime sulla Terra

elevate si trovano nelle Alpi Occidentali, dove sono numerose le cime che superano i 4000 m tra cui il Cervino (4478 m), il Monte Rosa (4634 m) e il Monte ... Significato ottomila

ottomila agg. num. card. comp. di otto e mila, invar. – 1. ; all’altezza di o. metri. 2. Come s. m., il numero 8000; al plur., gli ottomila, nella letteratura alpinistica, le 14 vette del mondo che superano gli 8000 metri di altezza s. l Definizione Treccani

Altre definizioni con metri; superati; soltanto; cime; sulla; terra; Un ramo della geometri a; Alberi che crescono fino a 20 metri ; I metri di 15 giri di una pista di atletica; Matematico svizzero che sviluppò la trigonometri a; superati nel tempo; superati , ormai obsoleti; I metri superati da molte cime delle Ande; Oggetti superati ma di tendenza; Potare soltanto le punte; Decolla soltanto se è trainato; soltanto certi aerei ne sfondano il muro; soltanto immaginari; Osservare con compiacime nto; Le dotazioni di cime sui velieri; __ di Banco: grande scultore del Rinascime nto; Titolo consegnato come riconoscime nto: Ad __ lat; Si affila sulla coramella; Si applica sulla ferita; Nodo ferroviario sulla Firenze Roma; La cresta sulla parte superiore del bacino; Strumento musicale in terra cotta; La dea greca della terra ; Il Gabriele regista di Mediterra neo; Conduttore sotterra neo; Cerca nelle Definizioni