La definizione e la soluzione di: Marguerite __: scrisse Memorie di Adriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : YOURCENAR

Curiosità : Marguerite __: scrisse Memorie di Adriano

La vicenda di Antinoo e Adriano è stata ulteriormente riscattata dalla poeticità del romanzo di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano (1951), che ... Significato yourcenar

Definizione Treccani

