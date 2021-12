La definizione e la soluzione di: Il mare in cui sbocca il Don. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AZOV

Curiosità : Il mare in cui sbocca il Don

considerati senza sbocco al mare. Il mar Caspio è tuttavia collegato al Mar Nero tramite il canale Volga-Don tra il Volga e il Don. Afghanistan Andorra ... Significato azov

bòsforo s. m., letter. – Stretto di mare: nel b. tra Scilla e del bue», con allusione alla forma assunta, secondo il mito, da Io; Bosforo Cimmerio era inoltre l’antico nome dello stretto di Kerc', che separa il Mar Nero dal Mare d’Azov'. Definizione Treccani

Altre definizioni con mare; sbocca; Fa manovre in mare ; Un medicinale da spalmare ; E più vasto del mare ; Gamberi di mare , astici; Triviali, sbocca ti; sbocca , come il Volga, nel Caspio; sbocca nel Caspio; Il più grande fiume che sbocca nel Mediterraneo; Cerca nelle Definizioni