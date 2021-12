La definizione e la soluzione di: Il mammifero che si appallottola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Curiosità : Il mammifero che si appallottola

Il riccio comune, talvolta detto anche riccio europeo (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758), è un mammifero della famiglia Erinaceidae, che spesso viene ... Significato armadillo

armadillo s. m. dallo spagn. armadillo, dim. di armado «armato». – 1. , dal Messico alla Patagonia . 2. Genere di crostacei isopodi terrestri (lat. scient. Armadillo), dal corpo convesso che può avvoltolarsi a palla, viventi in luoghi asciutti e appallottolare der. di pallottola, col pref. a-¹ io appallòttolo, ecc.. - ¦ v. tr. ridurre in pallottole: a. un foglio di carta accartocciare, rappallottolare. distendere, scartocciare, . 2. avvolgersi su sé stesso: se in pericolo l'armadillo si appallottola acchiocciolarsi, acciambellarsi, raggomitolarsi, rannicchiarsi. allungarsi, distendersi, stendersi Definizione Treccani

