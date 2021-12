La definizione e la soluzione di: Lungo capitolo storico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EVO

Curiosità : Lungo capitolo storico

congiura di Catilina) è una monografia storica, la seconda in assoluto della letteratura latina, scritta dallo storico latino Gaio Sallustio Crispo (86 - ... Significato evo

èvo s. m. dal lat. aevum, che è dal gr. a???. – Età, tempo: negli di tempo, spec. con riferimento ai tre grandi periodi in cui si suol dividere la storia dell’umanità: e. antico, e. medio o di mezzo (più spesso medioevo o medio evo), e. moderno. evo '?vo s. m. dal lat. aevum, dal gr. ai?n. - ciascuna delle grandi suddivisioni cronologiche della storia, sempre con un aggettivo di specificazione: e. antico; e. moderno era, età, periodo, tempo. ? secolo. ? Espressioni: non com., evo medio età di mezzo, medioevo. Definizione Treccani

