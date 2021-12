La definizione e la soluzione di: Il logorio psichico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRESS

Curiosità : Il logorio psichico

Significato stress

stress ‹strès› s. ingl. propr. «sforzo»: dal fr. ant. estrece «strettezza, oppressione» punta è diventato uno s. notevole. 3. In geologia e petrologia, minerale da stress, minerale che ricristallizza durante un processo metamorfico, in regime di pressioni orientate. stress str?s s. ingl. propr. 'sforzo', usato in ital. al masch. - 1. l'essere o il sentirsi particolarmente tesi e spossati, sia fisicamente sia psicologicamente: lo s. della vita moderna esaurimento, logorìo, sovraffaticamento, superlavoro. affaticamento, tensione. ? angoscia, ansia. Definizione Treccani

Altre definizioni con logorio; psichico; logorio da nervosismo; logorio dovuto a nervosismo; Il logorio della vita moderna; Un... po’ di logorio ; Affetto da uno stato di grave avvilimento psichico ; Colpito da un trauma psichico ; Stato psichico di grande felicità; Un fenomeno metapsichico ; Cerca nelle Definizioni