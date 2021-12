La definizione e la soluzione di: Licenziarsi spontaneamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIMETTERSI

Curiosità : Licenziarsi spontaneamente

tramite assunzioni e licenziamenti (questi ultimi possono anche licenziarsi spontaneamente). In più, il contributo dei lavoratori come lavoro apportato può ... Significato dimettersi

diméttere v. tr. dal lat. dimittere, comp. di di(s)-1 di rinuncia un incarico, un ufficio, dare le dimissioni: il direttore è stato costretto a dimettersi; il governo si è dimesso. 3. non com. Mettere da parte, dismettere: dimise la dimi's:jone s. f. dal lat. dimissio-onis. - spec. al plur., azione di dimettere o dimettersi da un impiego, una carica e sim.: lettera di d.; accettare le d. ? licenziamento assunzione, incarico. ? Espressioni: dare o rassegnare le dimissioni ? DIMETTERSI v. rifl.. Definizione Treccani

