La definizione e la soluzione di: Librone da biblioteche.

Soluzione 4 lettere : TOMO

Curiosità : Librone da biblioteche

da un sostantivo o un aggettivo suffissoide, genialoide -one accrescitivo deriva da un sostantivo librone -osi condizione, stato, processo deriva da un ... Significato tomo

-tomo dal gr. -t?µ??, affine a t?µ?? «tagliare»; nel sign. 2, dal gr. t?µ??: v. tòmo. – Secondo elemento, atono, di parole composte derivate dal greco o, più spesso, formate modernamente, che indica: 1. Strumenti taglienti adoperati per incisioni o tomo 't?mo s. m. dal lat. tardo tomus, gr. tómos, propr. 'sezione, taglio, fetta'. - 1. bibl. ciascuno dei libri in cui si divide un'opera a stampa: un volume in tre t. volume. 2. fig., fam. individuo singolare, strano, bizzarro: ma sai che sei un bel t. personaggio, sagoma, fam. Definizione Treccani

