La definizione e la soluzione di: Lesioni interne prodotte da urti violenti.

Soluzione 6 lettere : TRAUMI

Curiosità : Lesioni interne prodotte da urti violenti

casco ha delle caratteristiche che gli permettono di proteggersi da urti più o meno violenti, queste caratteristiche oltre che dalla forma del casco stesso ... Significato traumi

Neologismi (2008) preglobalizzazione agg. Che ha preceduto l’avvento della globalizzazione. e del mondo intero, mentre appare meno probabile che possa sostituirsi, semplicemente e senza traumi, un’altra forma di rinnovato dominio del capitale. Dubito che possa imporsi la parlare. Finestra di approfondimento Volume e tipi di voce - P. è il verbo più generico per indicare l’atto dell’emettere parole. I vari sinon. sono tutti più specifici, circoscritti ora al tende a soffermarsi eccessivamente su certe sillabe, talora ripetendole o distorcendole, vuoi per traumi fisici o psichici, vuoi per nervosismo, si userà il verbo balbettare: il Definizione Treccani

