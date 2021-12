La definizione e la soluzione di: L io di Leonardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OI

Curiosità : L io di Leonardo

Io, Leonardo è un film del 2019 diretto da Jesus Garces Lambert. Il viaggio avviene, principalmente, nella mente di Da Vinci dove il genio incontra gli ... Significato oi

òhi ‹òi› (non com. òi) interiez. – Esprime per lo più dolore fisico, o anche morale, ed è perciò voce di lamento, pronunciata con varie intonazioni, secondo la violenza del male. Può esprimere anche disappunto, spec. se ripetuta (ohi ohi!, qui le cose si mettono male), meno comunem. altri sentimenti scrittoio skri't:ojo s. m. lat. mediev. scriptorium 'stilo; luogo di copiatura dei manoscritti' pl. -oi. - arred. mobile usato principalmente per scrivere, di varia forma e grandezza, costituito generalm. da un piano orizzontale e da uno o più cassetti scrivania, con facciata a calatoia Definizione Treccani

