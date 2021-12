La definizione e la soluzione di: __ de Lenclos, cortigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NINON

Curiosità : __ de Lenclos, cortigiana

de Lenclos (Parigi, 10 novembre 1620 – Parigi, 17 ottobre 1705) è stata una scrittrice, cortigiana ed epistolografa francese. Era figlia di Henri de Lanclos ... Significato ninon

