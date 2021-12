La definizione e la soluzione di: Si lasciano fra riga e riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPAZI

Curiosità : Si lasciano fra riga e riga

regolari sono costruibili con riga e compasso, si dimostra infatti che una condizione necessaria e sufficiente perché ciò accada è che i fattori primi dispari ... Significato spazi

Neologismi (2008) cohousing s. m. inv. Condivisione di spazi e servizi da parte di 2006, p. 6, Primo piano) • Il cohousing, una scelta abitativa incentrata sulla condivisione degli spazi, è nato in Danimarca verso la fine degli anni ’60. Da poco più di due anni scala s. f. lat. tardo scala -ae nel lat. class. soltanto al plur., scalae -arum, der. di scandere 'salire'. - 1. a. archit., edil. struttura architettonica, in comunicazione piani di diversi livelli, all'interno o all'esterno di un edificio o tra spazi urbani situati a quote diverse: s. esterna, interna; s. di o in marmo, pietra Definizione Treccani

Altre definizioni con lasciano; riga; riga; lasciano lunghi solchi; lasciano insieme l altare; Le lasciano i motoscafi; Si rilasciano agli iscritti; Consente l attraversamento dei riga gnoli a piedi asciutti; Indica il sol sulla seconda riga del pentagramma; Mitico amico e auriga di Achille; Un terreno molto irriga to; Consente l attraversamento dei riga gnoli a piedi asciutti; Indica il sol sulla seconda riga del pentagramma; Mitico amico e auriga di Achille; Un terreno molto irriga to; Cerca nelle Definizioni