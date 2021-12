La definizione e la soluzione di: Il lago vicino a Napoli famoso per le ostriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUSARO

Curiosità : Il lago vicino a Napoli famoso per le ostriche

Il lago di Lucrino è un bacino naturale della città metropolitana di Napoli, situato sulla costa dei Campi Flegrei, a poca distanza dal lago d'Averno. ... Significato fusaro

mitilicoltura s. f. comp. di mitilo e -coltura. – L’allevamento dei mitili, che viene grossi grappoli pronti per la vendita. In Italia tale allevamento è praticato nel golfo di Taranto , in quello della Spezia, nel lago di Fusaro (Campi Flegrei) e in altre località. Definizione Treccani

Altre definizioni con lago; vicino; napoli; famoso; ostriche; Il lago formato dalla diga; lago e provincia del Canada; Rinomata stazione climatica sul lago Maggiore; Grande lago fra Perù e Bolivia; Un isola vicino all Elba; I rilievi vicino Lubiana che culminano con il Porsena; E vicino alla stalla; Il gorgo vicino a Scilla; Lo sono i napoletani... nati a napoli | Venerdì 26 novembre 2021; Fondò II Mattino, il giornale di napoli ; E difficile che manchi nelle cartoline di napoli ; Fa parte del quartiere Stella, a napoli ; Il più famoso Gino del ciclismo; E famoso quello di Suez; Stone, famoso regista; famoso sonetto di Foscolo; In ostriche e vongole; Lo sono arselle e ostriche ; Quello per le ostriche è in maglia metallica; Cerca nelle Definizioni