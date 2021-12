La definizione e la soluzione di: Il lago formato dalla diga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACINO

Curiosità : Il lago formato dalla diga

Zimbabwe. In seguito alla costruzione della diga si è formato il Lago Kariba. Tipologia: diga a cupola, a doppia curvatura Anno di inizio lavori: 1955 ... Significato bacino

bacino s. m. lat. *bac(c)inum, prob. di origine gallica. o altri liquidi, a frullare le uova o la panna, a cuocere la polenta, ecc. Anticam. un bacino di metallo a forma di piatto concavo di rame si usava per accecare (v. abbacinare) le CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA bacino s. m. lat. ?baccinum, prob. di origine gallica. - 1. non com. recipiente di forma circolare destinato a contenere acqua o altri liquidi ? BACILE 1. gli utenti di un determinato settore: il b. di una scuola bacino d'utenza, utenza. ? volta a bacino archit. copertura a volta generata dalla rotazione di una curva attorno a Definizione Treccani

