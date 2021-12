La definizione e la soluzione di: Jeff __: fondò Amazon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BESOZ

Curiosità : Jeff __: fondo Amazon

2 febbraio 2021 Jeff Bezos ha annunciato che nel corso del terzo trimestre del 2021 sarebbe avvenuto un cambio al vertice di Amazon, dato che egli lascerà ... Significato besoz

Definizione Treccani

L'azienda di jeff Bezos; Insieme alla balena in un film con jeff Daniels; Il nome del capofamiglia de I jeff erson; Il Jeff di Amazon; fondò Troia | Venerdì 26 novembre 2021; fondò II Mattino, il giornale di Napoli; fondò il Protestantesimo; fondò l Urbe; Imprenditore statunitense fondatore di amazon ; Il dipartimento di sviluppo serie tv di amazon ; Il Jeff di amazon ; L'assistente vocale di amazon ;