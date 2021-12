La definizione e la soluzione di: L isola unita a Tobago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRINIDAD

Curiosità : L isola unita a Tobago

costituiscono in realtà dei rilievi collinari poco pronunciati. L'isola di Tobago è prevalentemente montuosa, caratterizzata da un rilievo centrale che ... Significato trinidad

steel band ‹stìil bänd› locuz. ingl. (propr. «complesso musicale di acciaio»; pl. steel in ital. come s. f. – Complesso strumentale tipico dei Caraibi, e in partic. di Trinidad , composto da suonatori di steel drums («tamburi d’acciaio»), consistenti in una piastra Definizione Treccani

Altre definizioni con isola; unita; tobago; L isola con la Grotta Azzurra; Un isola della Sonda; Il confine... dell isola ; L isola con Giacarta; E unita al radio; Un azione punita dal codice penale; È unita a Roma dalla via del Mare; Un'unita di misura della pressione; Forma uno Stato con tobago ; E' unita a tobago : Maryland - Titograd - Trinidad; Si cita con tobago ; La nazione delle Antille con tobago ; Cerca nelle Definizioni