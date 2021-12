La definizione e la soluzione di: La invoca l afflitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PACE

Curiosità : La invoca l afflitto

vedi La grande guerra. La prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse le principali potenze e molte di quelle minori tra il 28 luglio 1914 e l'11 ... Significato pace

pace s. f. lat. pax pacis, dalla stessa radice *pak-, *pag- di Vestfalia , che nel 1648 pose fine alla guerra dei Trent’anni; p. delle Dame, la pace di Cambrai del 1529, così detta perché conclusa con la mediazione di Luisa di Savoia, madre pace s. f. lat. pax pacis. - 1. polit. a. condizione di assenza di conflitti, sia all'interno di un popolo, di uno stato, ecc., sia all'esterno, ø, infastidire ø, molestare ø, tediare ø, di persona fam. scocciare ø. lasciare in pace ø. b. condizione di chi è spiritualmente tranquillo e sereno: cercare la p Definizione Treccani

Altre definizioni con invoca; afflitto; Il santo invoca to contro il mal di gola | Giovedì 25 novembre 2021; Lo invoca il pentito; Disperata invoca zione; invoca zione ripetuta nel corso della messa; Sconfortato, afflitto ; Abbacchiato, afflitto ; afflitto , molto addolorato; Cerca nelle Definizioni