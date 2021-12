La definizione e la soluzione di: Iniziali di Renga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FR

Curiosità : Iniziali di Renga

vedi Renga (disambigua). Il renga (??), o poesia a catena, è uno stile poetico nato in Giappone nel XV secolo. Il componimento alterna due tipi di Strofa ... Significato fr

fr. – 1. Abbreviazione di franco (moneta che è o è stata in uso in svariati paesi); quindi fr. b., franco belga, fr. f., franco francese, fr. s., franco svizzero. 2. Abbrev. di frammento (o del lat. fragmentum) in citazioni di testi classici. abbonare¹ dal fr. abonner, dall'ant. fr. bonne, fr. mod. borne 'confine, limite' io abbòno, ecc.. - ¦ v. tr. rendere beneficiario di un abbonamento: a. un parente a una rivista ? associare, iscrivere. ¦ abbonarsi v. intr. pron. sottoscrivere un abbonamento, con la prep. a ? associarsi, Definizione Treccani

Altre definizioni con iniziali; renga; iniziali di Albinoni, il compositore barocco; iniziali di Balotelli; iniziali della Nannini; iniziali della Pedron; Vi è nato Francesco renga ; Il renga cantante; Il renga che canta Tracce di te; Il padre di Berenga rio I; Cerca nelle Definizioni