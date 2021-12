La definizione e la soluzione di: Iniziali di Moccia, lo scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FM

Curiosità : Iniziali di Moccia, lo scrittore

Federico Moccia (Roma, 20 luglio 1963) è uno scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano, sindaco del paese di Rosello (CH) dal 2012 ... Significato fm

FM <èffe-èmme> (o F. M.) s. f. – In elettronica, in partic. in radiotecnica, sigla della modulazione di frequenza (ingl. Frequency Modulation); è usata talora anche la sigla MF, che si preferisce peraltro evitare per non ingenerare confusione con la identica sigla di media frequenza. mass media. Finestra di approfondimento Radio esclusi i termini in comune con la televisione - 1. Programmi: giornale radio o GR o radiogiornale; originale radiofonico; passaggio radiofonico; radiocronaca; corte, lunghe, medie; radiofrequenza; transistor. 5. Altro: AM o modulazione d’ampiezza, FM o modulazione di frequenza; collegamento o contatto radio o radiocollegamento; hertz Definizione Treccani

