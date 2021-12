La definizione e la soluzione di: È inciso sulla pistola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : NUMERO DI MATRICOLA

Curiosità : e inciso sulla pistola

La pistola Beretta Brevetto 1915 o Beretta Modello 1915 è una pistola semiautomatica italiana della Prima guerra mondiale e Seconda guerra mondiale. L'arma ... Significato numero%20di%20matricola

matrìcola s. f. dal lat. tardo matricula «registro pubblico», dim. di matrix -icis mare, della gente dell’aria; m. degli studenti universitarî; libretto di matricola. b. Per estens., nell’uso com., numero di matricola: la mia m. è 33705. c. Studente iscritto per CATEGORIA: MILITARIA università. Finestra di approfondimento Tipi - Politecnico; Scuola Normale Superiore; università cattolica, della terza età, libera, per stranieri, popolare, privata, statale. dell’istruzione, università e ricerca scienti?ca; numero chiuso, programmato; numero di matricola; ordine degli studi; PhD; piano di studi; prolusione; quarto d’ora accademico Definizione Treccani

