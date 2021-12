La definizione e la soluzione di: Improvviso rovescio di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLO

Curiosità : Improvviso rovescio di fortuna

personificazione della fortuna, la divinità che garantiva la floridezza di una città e il suo destino. La sua equivalente romana è la dea Fortuna. Il termine t??? ... Significato tracollo

tracòllo s. m. der. di tracollare. – Il fatto di tracollare, riferito al piatto della bilancia; per l’uso fig. dell’espressione t. della bilancia, v. tracollare e bilancia, n. 1 c. Da solo, in senso fig., avere, subire un t., e sim., di una situazione che si è gravemente deteriorata e volge rapidamente al tracollo tra'k?l:o s. m. der. di tracollare. - 1. il tracollare. 2. fig. esito disastroso di un'impresa economica collasso, crac, crollo, fallimento, rovescio, rovina, tombolo. Definizione Treccani

