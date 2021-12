La definizione e la soluzione di: L imperatore che fissò la propria sede a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : VALENTINIANO

Curiosità : L imperatore che fisso la propria sede a Milano

Hispania, 11 gennaio 347 – Milano, 17 gennaio 395) è stato un imperatore romano dal 379 fino alla sua morte. Fu l'ultimo imperatore dell'impero romano prima ... Significato valentiniano

Definizione Treccani

Altre definizioni con imperatore; fissò; propria; sede; milano; L imperatore che iniziò il Colosseo; Severo: imperatore romano del secolo II-III d.C; L imperatore figlio di Agrippina; L imperatore che soggiornò a Capri; L autoritario impone la propria ; Appropria ti, convenienti; La sua non era una vera e propria nave; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; Ha sede a New York, nel Palazzo di Vetro; Il Palazzo romano sede dell ambasciata di Francia; Borgo : il rione di Bologna sede della Ducati; Nel 1945 fu sede di una conferenza tra Grandi; Il fiume di milano ; La sigla di milano ; Fa molli voli milano -Roma; Progettò il palazzo Belgioioso di milano ; Cerca nelle Definizioni