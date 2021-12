La definizione e la soluzione di: Immutevole, costante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

invariàbile agg. comp. di in-2 e variabile. – Non variabile, non soggetto a variazione: norme, leggi i.; quindi anche costante: mantenere i. la temperatura di un ambiente; persona di carattere, di umore i.; a ogni mia richiesta, la sua i. risposta è «no». In grammatica, di vocabolo la cui invariabile inva'rjabile agg. der. di variabile, col pref. in-². - 1. non soggetto a variazione: il suo atteggiamento è i. costante, fisso, immutabile, lett. impermutabile, stabile. incostante, instabile, modificabile, mutabile, mutevole, variabile. 2. gramm. di parte del discorso che Definizione Treccani

