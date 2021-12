La definizione e la soluzione di: Il... peso che si fa dopo pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHILO

Curiosità : Il... peso che si fa dopo pranzo

Il pranzo è servito è un quiz televisivo italiano a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens, andato in onda su Canale 5 dal 13 settembre 1982 al 12 ... Significato chilo

chilo-1 (o kilo-) dal fr. kilo, adattam. del gr. ?????? «mille», nei nomi foggiati dalla Convenzione (1795) per il sistema metrico decimale. – Primo elemento di nomi di unità di misura multiple secondo il fattore 1000 di un’unità base che compare come secondo elemento (così, chilogrammo = 1000 chilo s. m. abbrev. di chilogrammo. - unità di misura della massa, equivalente a mille grammi kilogrammo. Definizione Treccani

Altre definizioni con peso; dopo; pranzo; Metà peso ; Ridotti di peso ; Tiene sospeso il boccone; Tenersi sospeso in aria; Dischiusi... dopo la pausa estiva; dopo din-don; Si trascorre dopo cena; Viene dopo l asso; Uno è il pranzo ; Un pranzo sul prato con la tovaglia; La sala da pranzo del convento; Fine di pranzo ; Cerca nelle Definizioni