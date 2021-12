La definizione e la soluzione di: I... Soci delle streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAGHI

Curiosità : I... Soci delle streghe

1996 risale la costituzione della società Ascié s.r.l. di Milano, tra i cui soci figurano la figlia Stefania Nobile e Mário Pacheco do Nascimento. Il 27 ... Significato maghi

màgio s. m. – Ciascuno dei tre re magi (v. magi): è forma di sing. ricavata popolarmente dal plur. costituire un paradigma distinto da quello di mago (pl. maghi), a causa della divergenza semantica istituitasi tra magi e maghi, sentiti ormai come due unità lessicali distinte. portento por't?nto s. m. dal lat. portentum, propr. 'presagio, segno celeste'. - 1. fatto fuori dell'ordine naturale delle cose o che ha dell'eccezionale: non credere nei p. dei maghi meraviglia, miracolo, prodigio. 2. estens. a. persona straordinariamente dotata: quel ragazzo è un p. in storia fam. dio, fam. drago, fenomeno, fam. Definizione Treccani

