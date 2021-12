La definizione e la soluzione di: I... denti del pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASTI

Curiosità : I... denti del pianoforte

soprannominato El Tecla ("tasto" in spagnolo), poiché i suoi denti somigliano ai tasti di un pianoforte. È sposato con una donna di nome Araceli e ha due ... Significato tasti

tastièra s. f. der. di tasto. – 1. a. più agevole e meno stancante l’uso per le mani e i polsi. b. La serie dei tasti di comando inserita nel quadro o in altri organi di apparecchi elettrici o elettronici: la t. di CATEGORIA: MILITARIA piano³ s. m. abbrev. di pianoforte. - mus. strumento musicale, nato tra il 1698 e il 1700, le cui corde vengono fatte vibrare da martelletti azionati premendo con le dita sopra una tastiera di 85-88 tasti pianoforte. Definizione Treccani

Altre definizioni con denti; pianoforte; Lo sono i denti ... neri; Arnesi agricoli con i denti ; È terribile quel di denti ; Aiutava molti studenti a proseguire l università; Grand _ Chromatique, brano per pianoforte di Liszt; La sigla del pianoforte ; Noto brano per pianoforte di Isaac Albéniz; Avo... del pianoforte ; Cerca nelle Definizioni