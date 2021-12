La definizione e la soluzione di: Guardiano d armenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOARO

Curiosità : Guardiano d armenti

dei grandi cani bianchi del Centro Europa, stirpe antichissima di guardiani di armenti e del gregge dal carattere diffidente e bellicoso, giunta in Italia ... Significato boaro

boaro (o bovaro) s. m. der. di bove. – L’addetto alla custodia e al governo dei buoi adoperati nei lavori di un’azienda agricola, a contratto annuo o (a seconda delle province) giornaliero; nella prov. di Latina è così chiamato anche chi lavora in aziende altrui con bovini di sua proprietà. bovaro meno com. boaro s. m. der. di bove. - 1. mest. guardiano di buoi bifolco, region. boattiere, mandriano, vaccaio, vaccaro, della Maremma buttero, nordamericano cowboy. 2. spreg. persona rozza, villana e sim. animale, bifolco, region. burino, buzzurro, cafone, ignorante, Definizione Treccani

