La definizione e la soluzione di: Guardare senza essere visti.

Soluzione 6 lettere : SPIARE

Curiosità : Guardare senza essere visti

si sono conosciuti che Sophia e Luke sono saliti sul pick-up di lui a guardare le stelle, invece nel film questo avviene solo al primo appuntamento. Il ... Significato spiare

spïare v. tr. dal got. *spaíhôn, affine al lat. specere «guardare» (io , di avere elementi di valutazione: s. le reazioni di qualcuno sul suo viso; mi fissava spiando le mie intenzioni; s. l’avversario, in incontri sportivi, cercare di intuire la sua spiare spi'are v. tr. dal got. ?spaihon, affine al lat. specere 'guardare'. - 1. osservare di nascosto le azioni, i fatti, i comportamenti di altri, anche assol.: un marito geloso che fa s. la moglie; s. il nemico; l'ho sorpreso a s. dal buco della serratura sbirciare. ? origliare, Definizione Treccani

Altre definizioni con guardare; senza; essere; visti; guardare dal buco della serratura; Scrisse E le stelle stanno a guardare ; Non starsene fermi a guardare ; Modificare, correggere guardare di nuovo; Piace senza vocali; Un no senza appello; Uomini... senza vincoli; Si prende senza toccarla; Poteva essere all ultimo sangue; Si fanno con tessere di legno; Può essere sacro o nazionale; Può essere “pepato”; Ostacoli imprevisti ; Mancanti, sprovvisti ; Ogni tanto c’è qualcuno che... li ha visti ; Malvisti , antipatici; Cerca nelle Definizioni