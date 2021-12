La definizione e la soluzione di: Gruppi di lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SILLABE

Curiosità : Gruppi di lettere

Lettera a Tito. Le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito sono spesso raggruppate sotto il nome di «lettere pastorali». La Lettera agli Ebrei è compresa ... Significato sillabe

sìllaba s. f. dal lat. syllaba, gr. s???aß?, der. del precedente (per es., nes-sun -a-mi-co); 3) non si divide mai una parola in modo che la sillaba a inizio di riga cominci per vocale (per es., buo-no, chie-sa, trau-ma, non bu-ono trisillabo tri'sil:abo dal lat. trisyllabus, gr. trisýllabos. - ¦ agg. gramm. di tre sillabe: parola t. trisillabico. ¦ s. m. metr. verso di tre sillabe ternario. Definizione Treccani

