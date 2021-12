La definizione e la soluzione di: Grandi edifici cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALAZZI

Curiosità : Grandi edifici cittadini

di un fastoso frontone ornato dal grande rilievo dell'"Abbondanza". Originariamente la maggior parte degli edifici erano di proprietà comunale, le case ... Significato palazzi

Neologismi (2008) gialloparma (giallo Parma), loc. s.le m.e agg.le inv. Tonalità Corriere della sera, 15 novembre 2001, p. 39) • Il gialloparma che colorava i palazzi cittadini si è via via diluito, sostituito dal cemento della nuova edilizia. ( Camillo Langone portiere por'tj?re s. m. dal fr. portier, lat. mediev. portarius f. -a. - mest. addetto alla custodia e sorveglianza di uno stabile, talvolta con altri compiti accessori region. , non com. usciere, di edifici pubblici, alberghi, palazzi signorili e sim. concierge, di edifici pubblici, alberghi, palazzi signorili e sim. guardaportone. ? custode. Definizione Treccani

