La definizione e la soluzione di: Gli obiettivi dei sottomarini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NAVI

Curiosità : Gli obiettivi dei sottomarini

sottomarini lanciamissili da crociera hanno la capacità di dispiegare testate nucleari sui loro missili, ma sono considerati distinti dai sottomarini ... Significato navi

rostro 'r?stro s. m. dal lat. rostrum 'becco' e 'sprone di bronzo sulle navi'. - 1. lett. prominenza cornea della bocca degli uccelli becco. 2. arm. prominenza corazzata innestata nella prora delle antiche navi da guerra per perforare e sventrare le navi nemiche sperone, non com. sprone.

