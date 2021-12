La definizione e la soluzione di: Giovano nella cura dell artrosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ULTRASUONI

Curiosità : Giovano nella cura dell artrosi

vertebrale diventa artrosi cervicale-lombare. Anche l'artrosi cervicale ha le stesse cause e tipologie della comune artrosi. L'artrosi secondaria è dovuta ... Significato ultrasuoni

ultrasuòno s. m. comp. di ultra- e suono. – Perturbazione ondosa longitudinale in un , a scopi diagnostici (ultrasonografia) e terapeutici (ultrasuonoterapia). In biologia cellulare gli ultrasuoni ad alta frequenza e intensità vengono usati per la frammentazione di ultrasonografia ultrasonogra'fia o ultrasuonografia s. f. comp. di ultrasuono e -grafia, adattam. dell'angloamer. ultrasonography. - med. metodo di indagine diagnostica che consente di esplorare cavità e organi interni utilizzando ultrasuoni ecografia. Definizione Treccani

