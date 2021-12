La definizione e la soluzione di: Getta aria calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FON

Curiosità : Getta aria calda

pennacchio di aria calda emergente da una fiamma, per esempio, può essere visto grazie all'ombra che la luce uniforme dei raggi solari getta su una superficie ... Significato fon

fòn1 s. m. – Adattamento ital. del ted. Föhn (v.), nel sign. di apparecchio per asciugare i capelli. plafond pla'f?~, it. pla'fond s. m., fr. da un ant. platfond, propr. 'fondo piatto'. - 1. region. superficie inferiore del solaio plafone, soffitto. 2. aeron. quota più alta a cui può arrivare un aeromobile plafone, tangenza. 3. econ. limite stabilito di quantità o di prezzo Definizione Treccani

