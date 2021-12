La definizione e la soluzione di: Un genere narrativo spagnolo del XVI secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PICARESCO

Curiosità : Un genere narrativo spagnolo del XVI secolo

trattatista egiziano del XII secolo, riporta la creazione di nuove jarcha originali. La tradizione della jarcha, iniziata nel IX secolo da un poeta di Cabra ... Significato picaresco

picarésco agg. dallo spagn. picaresco, der. di pícaro (v. , popolani furbi, imbroglioni e privi di scrupoli: letteratura p.; romanzo p.; novelle picaresche. Anche, che ricorda o rispecchia l’atmosfera, le situazioni, le trame tipiche di avventura s. f. dal fr. aventure, lat. adventura 'ciò che accadrà'. - 1. caso vivace, singolare e sim.: vivere un'a. a lieto fine ? avvenimento, evento, fatto, vicenda. .: d'avventura detto di certa prosa narrativa ricca di colpi di scena: racconto d'a. ? picaresco. b. esperienza il cui esito è incerto o casuale: affrontare l'a. degli esami Definizione Treccani

Altre definizioni con genere; narrativo; spagnolo; secolo; Il genere degli U2; Un moderno genere musicale; Divertente genere teatrale; genere affine al poliziesco; Momento narrativo che circostanzia gli eventi; Il genere narrativo di molti romanzi di John Le Carré; Genere narrativo poliziesco e rude hard __ ing; Un intreccio narrativo che viene recitato in teatro; Un porto e un apprezzatissimo vino spagnolo ; Io in spagnolo ; Un soldato spagnolo nella Commedia dell'Arte; Scrittore spagnolo parte della Generazione del '98; secolo in breve; Robert fotografo francese del secolo scorso; Un famoso palazzo mantovano del XVl secolo ; Severo: imperatore romano del secolo II-III d.C; Cerca nelle Definizioni