Soluzione 4 lettere : XENO

Curiosità : Un gas presente nell aria

all'albero, aria compressa, spinta o una loro combinazione ed è utilizzata per muovere aerei, treni, navi, generatori o anche carri armati. La turbina a gas, nella ... Significato xeno

xèno- (davanti a vocale xèn-) dal gr. ????? «straniero, ospite». – o rari, o scoperti molto tardi, o con proprietà non usuali. ? In pochi termini, -xeno o -sseno compare come secondo elemento, atono (per es., troglòxeno o troglòsseno, piròsseno). xeno- davanti a voc. xen-; non com. seno- dal gr. ksénos 'straniero, ospite'. - Primo elemento di parole composte, nelle quali significa 'straniero', 'estraneo', 'ospite', 'strano'. Definizione Treccani

