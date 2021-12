La definizione e la soluzione di: La Gallerani ritratta da Leonardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CECILIA

Curiosità : La Gallerani ritratta da Leonardo

La Dama con l'ermellino è un dipinto a olio su tavola (54 ×40 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1488-1490. La donna ritratta va quasi sicuramente identificata ... Significato cecilia

cecìlia s. f. dal lat. caecilia, der. di caecus «cieco». – 1. Altro nome della luscengola (rettile della famiglia scincidi), con le varianti region. ciciglia, cicigna, cecigna. 2. Forma italianizzata del lat. scient. Caecilia, genere di anfibî della famiglia cecilidi (v.). lu'?engola s. f. der. del lat. lusca, propr. femm. di luscus 'losco', incrociato con un derivato di caecilia 'cecilia'. - zool. rettile squamato sauro scincide lungo fino a 40 cm cecilia, ciciglia, cicigna, fienarola, region. lucignola. Definizione Treccani

