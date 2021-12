La definizione e la soluzione di: Un fornelletto per la pappa del bebè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SCALDABIBERON

Curiosità : Un fornelletto per la pappa del bebe

Significato scaldabiberon

scaldabiberòn s. m. comp. di scaldare e biberon, con pron. italianizzata. – Apparecchio elettrico usato per scaldare il contenuto del poppatoio nel periodo dell’allattamento. Definizione Treccani

