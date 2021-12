La definizione e la soluzione di: Fiutare, annusare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ODORARE

Curiosità : Fiutare, annusare

i termini nous, noesis) che deriva da una radice snovos, snow, "annusare", "fiutare", capacità di (diremmo oggi 'captare', subodorare, snasare) presentire ... Significato odorare

odorare v. tr. e intr. dal lat. odorari «sentir odore, fiutare l’odore» (io odóro, ecc.). da Manzoni nel cap. XI dei Promessi Sposi il verso di T. Grossi «Leva il muso, odorando il vento infido», nel quale invece l’espressione, riferita a un lupo, è usata in senso odorare dal lat. odorari 'sentir odore, fiutare l'odore' io odóro, ecc.. - ¦ v. tr. 1. avvertire con il senso dell'olfatto, tirare su col naso per sentire l'odore olezzare, fam. sapere vestiti che sanno di fumo. 2. mandare buon odore: senti come odorano queste rose ant., poet. olire, profumare. lett. fetere, puzzare. ? FIUTARE Definizione Treccani

