La definizione e la soluzione di: Il fiume di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Curiosità : Il fiume di Milano

L'impresa di Fiume fu un episodio del periodo interbellico, che consistette nell'occupazione della città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia ed il Regno ... Significato olona

olóna s. f. propr. tela d’Olona, che è prob. dal fr. toile d’Olonne, in quanto fabbricata Olonne nella Vandea ; ora il nome è messo in relazione con i cotonifici di Fagnano Olona , in prov. di Varese . – Tessuto di tela di cotone, compatto e resistente, fabbricato con CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

