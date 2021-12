La definizione e la soluzione di: La fine dell applauso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SO

Curiosità : La fine dell applauso

performance fu un enorme successo, furono richiesti numerosi bis e alla fine gli applausi per Verdi e il cast durarono un'ora. A ciò seguì un benvenuto tumultuoso ... Significato so

so- dal lat. sub «sotto». – Prefisso, spec. verbale, che si trova in parecchie voci, derivate dal latino per via ereditaria (come soffiare, sollevare, sorridere, ecc.) o per via dotta (come soccombere, sommergere, sostentare), o formate nella lingua italiana in età più o meno recente (per es. so- dal lat. sub 'sotto'. - Pref., spec. verbale, che esprime il rapporto locale di 'sotto, di sotto' per es., sorreggere, soggolo, o può avere una semplice funzione attenuativa per es., sobbollire, sogghignare e che esige sempre il rafforzamento della consonante scempia iniziale del secondo Definizione Treccani

